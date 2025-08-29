Globo lança oficialmente a GE TV e mostra campeonatos e modalidades que vai exibir no Youtube

A Globo lançou oficialmente nesta sexta-feira, 29, a GE TV, novo projeto da emissora para o YouTube. Em uma live para a imprensa, o grupo apresentou o elenco que será responsável por comandar o canal e também o portfólio de campeonatos e modalidades que vai exibir na internet.

Serão transmitidos no YouTube: Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, jogos das seleções brasileiras masculina e feminina e a Série A do Brasileiro Feminino. Além do futebol, a GE TV exibirá NFL, Liga das Nações de Vôlei, WSL (surfe) e SLS (skate).

A proposta é que o canal seja um complemento ao ecossistema do esporte na Globo, mas com uma linguagem completamente diferente. Por exemplo, o uso de palavrões está liberado pela direção.

Com estúdios no Rio e em São Paulo, a programação vai apostar em um formato com "pré e pós-jogos, lives, resenhas, melhores momentos, programas e mesacast". A primeira transmissão ao vivo será em 4 de setembro, no duelo entre Brasil e Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa.

O canal será comandado pelos apresentadores Fred Bruno, jornalista que apresenta o programa "Panela SporTV" e que anteriormente fez sucesso no YouTube com o canal Desimpedidos, e Mariana Spinelli, ex-ESPN e recém-contratada pela emissora. A narração fica a cargo de Jorge Iggor, que trocou a TNT Sports por uma vaga de titular no projeto.

"Pela primeira vez vamos ter a interação com o público, que pode estar em qualquer lugar, em casa ou na praia, e pode estar interagindo. Vai ser leve, descolado, mas sem abrir mão da informação", garantiu Fred. "Vamos fazer um canal com a qualidade da Globo e do jeito que funciona na internet", comentou Spinelli.

"Minha carreira precisava de algo assim, um desafio desse tamanho. Uma marca como a Globo, com toda a tradição que tem de transmissões esportivas de décadas, navegando neste mundo da internet, dessa linguagem diferente, é algo que motiva demais. Estamos começando um livro em branco, do zero, numa empresa que já é gigantesca, então a motivação, o otimismo e a esperança estão no nível mais elevado", disse Jorge Iggor.

O time de comentaristas terá Bruno Formiga e Luana Maluf, recém-contratados de TNT Sports e Amazon Prime, respectivamente, além de Jordana Araújo e o ex-jogador André Balada. A repórter Sofia Miranda, que ganhou notoriedade durante a cobertura do Mundial de Clubes da Fifa, completa a equipe.

A GE TV é uma resposta à Cazé TV, parceria da Live Mode com o apresentador Casimiro Miguel que tem feito sucesso com transmissões esportivas informais, a ponto de já ter transmitido a Copa do Mundo e as Olimpíadas.