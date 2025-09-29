Giay acerta renovação de contrato com o Palmeiras até 2030: 'Adaptado ao clube' No Brasil desde a metade do ano passado, o jogador argentino tem 48 jogos pelo time paulista Estadão Conteúdo 29.09.25 15h22 Agustín Giay (Instagram @agusgiay16) A diretoria do Palmeiras continua trabalhando para manter um elenco competitivo e anunciou, nesta segunda-feira, a extensão de contrato do lateral-direito Agustín Giay. O vínculo, que antes ia até junho de 2029, foi prorrogado para setembro de 2030. No Brasil desde a metade do ano passado, o jogador argentino tem 48 jogos pelo time paulista e disse estar "adaptado ao clube". "Desde o primeiro dia que cheguei aqui fui crescendo, melhorando e aprendendo", afirmou o jogador que celebrou ainda o fato de o Palmeiras estar na briga pelos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. "Feliz de chegar à semifinal (da Libertadores) após ter passado por um time difícil com o River Plate. E também no Brasileirão, que estamos brigando na parte de cima. O time está bem, está focado em todas as competições", comentou o camisa 4. Após sofrer o revés para o Bahia neste domingo (1 a 0) e permitir a escapada do líder Flamengo (a diferença entre os dois clubes é de cinco pontos - 54 a 49), Giay garantiu que o time já está mirando o próximo compromisso pelo Nacional para buscar a reabilitação. Neste meio de semana, a equipe do técnico Abel Ferreira vai contar com o apoio do Allianz Parque para voltar a vencer na competição. "Teremos um jogo muito difícil e precisamos nos preparar muito bem". Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Vasco e torce para um tropeço do Cruzeiro (ostenta 50 pontos) para alcançar a vice-liderança na classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Futebol Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte 29.09.25 14h48 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04