O Liberal chevron right Esportes chevron right

Giay acerta renovação de contrato com o Palmeiras até 2030: 'Adaptado ao clube'

No Brasil desde a metade do ano passado, o jogador argentino tem 48 jogos pelo time paulista

Estadão Conteúdo
Agustín Giay (Instagram @agusgiay16)

A diretoria do Palmeiras continua trabalhando para manter um elenco competitivo e anunciou, nesta segunda-feira, a extensão de contrato do lateral-direito Agustín Giay. O vínculo, que antes ia até junho de 2029, foi prorrogado para setembro de 2030.

No Brasil desde a metade do ano passado, o jogador argentino tem 48 jogos pelo time paulista e disse estar "adaptado ao clube". "Desde o primeiro dia que cheguei aqui fui crescendo, melhorando e aprendendo", afirmou o jogador que celebrou ainda o fato de o Palmeiras estar na briga pelos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

"Feliz de chegar à semifinal (da Libertadores) após ter passado por um time difícil com o River Plate. E também no Brasileirão, que estamos brigando na parte de cima. O time está bem, está focado em todas as competições", comentou o camisa 4.

Após sofrer o revés para o Bahia neste domingo (1 a 0) e permitir a escapada do líder Flamengo (a diferença entre os dois clubes é de cinco pontos - 54 a 49), Giay garantiu que o time já está mirando o próximo compromisso pelo Nacional para buscar a reabilitação.

Neste meio de semana, a equipe do técnico Abel Ferreira vai contar com o apoio do Allianz Parque para voltar a vencer na competição. "Teremos um jogo muito difícil e precisamos nos preparar muito bem". Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Vasco e torce para um tropeço do Cruzeiro (ostenta 50 pontos) para alcançar a vice-liderança na classificação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

renovação
