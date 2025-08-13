GE TV: o que se sabe sobre novo canal da Globo que promete competir com a CazéTV Estadão Conteúdo 13.08.25 14h43 A TV Globo acertou a contratação do narrador Jorge Iggor (ex-TNT) e Mariana Spinelli (ex-ESPN) para integrar a equipe do novo projeto digital do Grupo, a GE TV. O canal utilizará o atual endereço do GE no Youtube, que já conta com mais de 6 milhões de inscritos, ainda não tem data para estreia. A ideia é que seja lançado ao longo dos próximos meses, para competir com a influência e audiência da CazéTV no meio digital. Revelado inicialmente pela Folha de S. Paulo, o novo canal será lançado no YouTube, em moldes semelhantes àquele adotado pela CazéTV - que já conta com transmissões de futebol, Olimpíada, Copa do Mundo, NFL, entre outros, no portfólio de eventos. A ideia da Globo é competir no meio digital, pelo engajamento de usuários e uma audiência que deixa a TV para outros produtos, como a própria redes sociais e o streaming. A futura GE TV contará com grade semelhante àquela adotada pela CazéTV atualmente, com transmissão de eventos esportivos - tanto que a TV Globo busca se aproximar da NFL para isso -, mas também com programas diversificados, semelhante ao estilo 'mesa redonda', que já é adotado pela concorrente na transmissão do Campeonato Brasileiro e como ocorreu no Mundial de Clubes. A Globo entende que uma das formas de explorar essa audiência passa pelos conteúdos pré e pós-jogos, seja do Brasileirão ou dos outros eventos que serão exclusivos do novo canal. Atualmente, na TV Globo, SporTV e Premiere, o Grupo passou a explorar mais esses formatos, com apresentadores e comentaristas no campo de jogo. O estilo, que é adotado por transmissões na Europa, como Sky Sports, também foi utilizado pela CazéTV neste ano, como Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e o próprio Mundial de Clubes. A GE TV contará com apresentadores e comentaristas 'emprestados' do portal esportivo do Grupo Globo, mas está trabalhando em construir um novo rol de profissionais, que não trabalhem nos demais produtos da empresa. Por isso que Jorge Iggor e Mariana Spinelli, que já se destacavam em outras emissoras, foram escolhidos para liderar o novo projeto. A chegada do novo canal também acontece em meio a outras perdas do setor esportivo da emissora. É o caso da apresentadora e comentarista Bárbara Coelho, que rumou à CazéTV neste ano, pouco antes da cobertura do Mundial de Clubes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Rede Globo Cazé TV COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 Futebol Paysandu tenta antecipar cotas da Copa do Brasil para encerrar transferban; entenda Time paraense planeja usar uma parte da receita do clube que seria usada em 2026 para quitar uma dívida conquistada em 2024 13.08.25 12h40 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Papão Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B Times entram em campo neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá 13.08.25 10h26