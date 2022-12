Gana x Uruguai: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (02/12) pela Copa do Mundo 2022

Gana e Uruguai disputam nesta sexta-feira (02/12) partida válida pela 3ª e última rodada do Grupo H na Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gana x Uruguai?

A partida Gana x Uruguai pode ser assistida ao vivo pela TV fechada SporTV e streaming da GloboPlay.

Como Gana x Uruguai chegam para o jogo?

A equipe da Gana vem de uma derrota de 3 a 2 para a seleção de Portugal e uma vitória de 3 a 0 pra cima da Coreia do Sul. Já o Uruguai, na lanterna, soma um empate sem gols com a equipe Coreana e uma derrota de 2 x 0 para os Portugueses.

FICHA TÉCNICA

Gana x Uruguai

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Janoub, no Catar

Data/Horário: 02 de dezembro de 2022, 12h

Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)

Auxiliares: Jan Seidel (Alemanha) e Rafael Foltyn (Alemanha)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu e Mensah; Abdul Samed, Partey e Kudus; Jordan Ayew, André Ayew e Williams. TÉCNICO: Otto Addo

Uruguai: Rochet; Varela (Cáceres), Godín, Giménez e Mathías Oliveira (Viña); Bentancur, Vecino, De la Cruz (Arrascaeta) e Valverde; Darwín Ñunez e Suárez (Cavani). TÉCNICO: Diego Alonso

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)