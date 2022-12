Coreia do Sul x Portugal: onde assistir ao vivo e o horário hoje (02/12) pela Copa do Mundo 2022

Coreia do Sul e Portugal disputam nesta sexta-feira (02/12) partida válida pela 3ª e última rodada do Grupo H na Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coreia do Sul x Portugal?

A partida Coreia do Sul x Portugal pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV e streaming da GloboPlay.

Como Coreia do Sul x Portugal chegam para o jogo?

A equipe da Coreia do Sul vem de um empate sem gols com o Uruguai e uma derrota de 3 a 2 para a seleção da Gana. Com isso, ocupa a terceira colocação no Grupo H. Já o Portugal, classificada para as oitavas, soma duas vitórias.

FICHA TÉCNICA

Coreia do Sul x Portugal

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Cidade da Educação, no Catar

Data/Horário: 02 de dezembro de 2022, 12h

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

Quarto árbitro: Maguette N'Diaye (Senegal)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae e Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom e Lee Jae-sung; Na Sang-ho, Son e Hwang Ui-jo. TÉCNICO: Sergio Costa

Portugal: Rui Patrício; Dalot, Pepe, António Silva e Raphael Guerreiro (João Cancelo); João Palhinha, Vitinha e Matheus Nunes; João Mário, André Silva (Gonçalo Ramos) e Rafael Leão. TÉCNICO: Fernando Santos

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)