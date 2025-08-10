Gabriel Menino marca o gol mais rápido do Brasileirão 2025 e Atlético-MG e Vasco empatam no Rio Estadão Conteúdo 10.08.25 18h18 O Atlético-MG precisou de apenas 38 segundos para abrir o placar em São Januário, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Menino acertou belo chute logo no primeiro ataque e registrou o gol mais rápido da edição 2025. O Vasco, porém, reagiu e buscou o empate por 1 a 1 ainda no primeiro tempo, resultado que mantém o time mineiro na zona intermediária da tabela, com 24 pontos, e o cruz-maltino no Z-4, com 16, dentro do descenso. O jogo começou em ritmo acelerado. Após recuperar a bola no meio, o Atlético articulou rápido contra-ataque pela direita, culminando na finalização precisa de Menino, que acertou o canto de Léo Jardim. O impacto do gol inicial não intimidou o Vasco, que manteve postura ofensiva e encontrou o empate aos 17 minutos. Coutinho sofreu pênalti de Cuello, e Vegetti converteu com firmeza, deslocando Everson. A partir daí, o duelo ganhou alternância. O Atlético chegou com perigo em duas finalizações de Rony - uma para fora e outra defendida por Léo Jardim. Nos 15 minutos finais da primeira etapa, o Vasco passou a dominar territorialmente, explorando os lados do campo. Rayan e Coutinho quase viraram em jogadas aéreas, e o camisa 10 ainda obrigou Everson a fazer defesa de alto nível, espalmando a bola que entraria no canto. Na volta do intervalo, o time carioca manteve o ímpeto. Logo no início, Coutinho interceptou passe errado na saída de bola do Atlético e finalizou à meia altura, exigindo nova intervenção segura de Everson. Pouco depois, Pumita encontrou Vegetti na área, mas o centroavante não conseguiu direcionar o cabeceio. Com o passar do tempo, o Atlético retomou o controle de parte das ações. A compactação no meio diminuiu os espaços para o Vasco, e a equipe mineira passou a explorar mais os contra-ataques. O lance mais claro veio aos 36 minutos, quando Rony avançou pela direita e cruzou rasteiro. Lucas Freitas errou o corte, e a bola sobrou limpa para Biel, que, de frente para o gol, mandou por cima. A reta final manteve o equilíbrio, mas sem novas alterações no placar. O Atlético-MG saiu de campo com a sensação de ter desperdiçado uma chance importante fora de casa, enquanto o Vasco prolonga um jejum incômodo no campeonato e segue pressionado pela necessidade de reação imediata. Na próxima rodada, o Vasco visita o Santos no domingo, às 16h, no MorumBis, em São Paulo (SP). No mesmo dia e horário, o Atlético-MG recebe o Grêmio na Arena mRV, em Belo Horizonte (MG) FICHA TÉCNICA VASCO 1 X 1 ATLÉTICO-MG VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Garré); Nuno Moreira (David), Vegetti e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Biel) e Gustavo Scarpa (Bernard); Igor Gomes (Alexsander), Rony (Caio Paulista) e Cuello (Júnior Santos). Técnico: Cuca. GOLS - Gabriel Menino, aos 1, e Vegetti, aos 17 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Lucas Freitas, Paulo Henrique e Vegetti (Vasco); Alexsander (Atlético) ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda. RENDA - R$ 1.128.000. PÚBLICO - 16.157 torcedores. LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vasco Atlético-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00