Gabriel Medina publica vídeo com imagens de seu casamento com Yasmin Brunet no Havaí

O surfista brasileiro bicampeão mundial Gabriel Medina publicou em sua conta do Instagram, nesta quarta-feira, 3, um vídeo com imagens inéditas do seu casamento com a modelo Yasmin Brunet. A cerimônia aconteceu no Havaí, onde o casal está passando a pandemia do Covid-19, e é puramente simbólica, sem valor legal no Brasil.

- Uma pequena homenagem pro amor da minha vida. Com imagens simples, mas que significa muito, te amo - disse o surfista na legenda do vídeo que publicou.

Veja abaixo o vídeo publicado por Gabriel Medina: