Gabriel Jesus pode repetir sina e participar de nova quebra de jejum: 'Muito está por vir' Jesus tem sua carreira marcada por títulos que encerraram longos tabus Estadão Conteúdo 07.05.26 19h41 A classificação do Arsenal à final da Champions League, na qual o adversário será o PSG, colocou Gabriel Jesus na condição de participar de mais uma expurgação de fantasmas em sua carreira. O time inglês voltou à principal decisão da Europa, 20 anos depois de perder o título para o Barcelona, e pode vencer o campeonato pela primeira vez na história. Além disso, os Gunners brigam pelo título inglês, que não conquistam desde 2004. "É muito especial, emocionante. Ficamos muito felizes e realizados com esse momento. Se você pegar todo o histórico, lá do início, é muito difícil chegar a essa decisão. São dias e períodos de intensa entrega e sacrifício. Nosso grupo é muito unido e merecia esse momento. E a torcida também, pois esteve com a gente sempre. Mas não acabou, muito está por vir ainda", comenta o jogador. Jesus tem sua carreira marcada por títulos que encerraram longos tabus. Quando ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016, como um dos grandes protagonistas da conquista e artilheiro com 12 gols, o clube da Pompeia não vencia o título desde 1994. Naquele momento, portanto, ajudou a encerrar uma espera de 22 anos do torcedor palmeirense. Também em 2016, o atacante foi titular na conquista da primeira medalha de ouro do futebol masculino do Brasil em uma Olimpíada e marcou três gols durante a campanha. Muitas gerações, de diferentes estrelas do futebol nacional, tentaram alcançar esse objetivo ao longo dos anos e não obtiveram êxito. O último título da seleção brasileira profissional foi com Jesus em campo, em 2019, pela Copa América, com direito a gol na semifinal contra a Argentina, e na final diante do Peru. Naquele dia, mais uma quebra de jejum da qual ele participou, pois a seleção não vencia a competição desde 2007. Gabriel Jesus ficou 11 meses por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Voltou em dezembro do ano passado e não chegou a se firmar novamente como titular, mas vem sendo aproveitando ao longo das partidas. Desde o retorno, ele tem cinco gols e uma assistência em 26 jogos. Aos 29 anos, é o segundo brasileiro com mais gols na história da Premier League; 78 no total, atrás de Roberto Firmino, com 82. Na Champions, é o terceiro jogador do País com mais gols: 26. Apenas Neymar, com 43, e Vinícius Júnior, 34, estão à frente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Arsenal Gabriel Jesus COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 07.05.26 18h35 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26