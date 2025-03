Gabriel Bortoleto comemora ida ao Q2 em sua primeira classificação na Fórmula 1: 'Satisfeito'

Em seu primeiro treino de classificação na Fórmula 1, neste sábado, o brasileiro Gabriel Bortoleto mostrou uma performance consistente e conseguiu levar a Sauber, última colocada do campeonato mundial em 2024, ao Q2 no circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália.

Bortoleto fará sua estreia na Fórmula 1 em 15º lugar no grid, à frente de seu companheiro de equipe, o experiente Nico Hulkenberg, que largará em 17º. Após a qualificação, o brasileiro mostrou um misto de alegria por ter avançado ao Q2 e de decepção com a derrapada na pista que o impediu de chegar ao Q3.

"Acho que chegar ao Q2 na minha primeira qualificação definitivamente não é ruim. Eu queria tentar no Q3 e forcei um pouco demais na minha volta, ainda consegui manter o carro na pista, mas não fazia muito sentido tentar de novo", comentou Bortoleto. "Ainda assim, acho que podemos ficar bastante satisfeitos com o trabalho realizado hoje."

Apesar do erro, o piloto brasileiro avaliou como positiva sua primeira participação em um treino de classificação da principal categoria do automobilismo. "Estou me sentindo bem. Acho que fizemos um bom trabalho como equipe, aumentando o aprendizado nas três sessões de treinos. O Q1 correu bem, fizemos o que podíamos e avançamos", analisou.

Após superar outros novatos com carros melhores, como Liam Lawson, da Red Bull, e Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, Gabriel Bortoleto demonstrou confiança em um bom resultado na corrida deste domingo.

"Olhando para amanhã, há uma grande chance de chuva e tudo pode acontecer nessas condições, especialmente em um circuito como este. Com uma corrida limpa e sem erros, acho que podemos alcançar um resultado bom, então estou ansioso por isso."

O GP inaugural da temporada, em Melbourne, na Austrália, terá a largada na madrugada deste domingo, à 1h (horário de Brasília).