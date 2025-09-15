Gabigol decide, Cruzeiro vence o Bahia e toma a vice-liderança do Palmeiras Estadão Conteúdo 15.09.25 22h22 O Cruzeiro alcançou nesta segunda-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, sua oitava partida seguida de invencibilidade como visitante, ao derrotar o Bahia por 2 a 1, de virada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo levou o time mineiro de volta à vice-liderança, com 47 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que ficou com 46. Na ponta, o Flamengo soma 50. O resultado também custou caro ao Bahia, que caiu para o quinto lugar com 36, ultrapassado pelo Mirassol, agora com 38. O placar em Salvador teve como personagem central Gabriel Barbosa. O atacante marcou um golaço no fim e chegou ao 265º gol da carreira, o 12º com a camisa do Cruzeiro. Em meio ao processo de afirmação no clube, o artilheiro mostrou a capacidade de decisão em momentos-chave, carimbo que acompanha sua trajetória. O gol não apenas garantiu três pontos, mas também reforçou a confiança da equipe para a sequência do campeonato. O Bahia iniciou a partida disposto a impor pressão e criar dificuldades ao visitante. A equipe de Rogério Ceni explorou chutes de média e longa distância, apostando na força de Jean Lucas e Everton Ribeiro para romper o bloqueio mineiro. Quando exigido, Cássio respondeu com segurança e manteve a igualdade no marcador. O Cruzeiro, por outro lado, teve dificuldades para encontrar espaços no primeiro tempo e só assustou em finalização de Kaio Jorge, que passou rente à trave. O cenário mudou após o intervalo. O Bahia encontrou caminhos em transição rápida e, aos 20 minutos, abriu o placar em jogada bem construída. Acevedo acelerou pelo meio, inverteu para Sanabria, que tocou para Everton Ribeiro. O meia deixou a bola passar e Jean Lucas acertou um chute forte no canto direito de Cássio, coroando a superioridade baiana naquele momento. O gol serviu como gatilho para Leonardo Jardim alterar a dinâmica ofensiva do Cruzeiro. As entradas de Sinisterra, Gabigol e Arroyo mudaram o ritmo do jogo. Mais agressiva e vertical, a equipe mineira passou a rondar a área adversária e encontrou o empate pouco depois. Aos 31, Matheus Pereira protagonizou lance individual de destaque: driblou dois marcadores, finalizou na trave e viu Sinisterra completar no rebote para as redes. Com o empate, a partida ganhou contornos de duelo aberto, com chances dos dois lados e intensidade até os minutos finais. O Bahia buscava recuperar o controle com a bola, mas já não tinha a mesma energia defensiva para conter a pressão visitante. Nesse cenário, cresceu o protagonismo do ataque celeste, que encontrou espaços diante de uma retaguarda cada vez mais vulnerável. Foi então que brilhou a estrela de quem conhece os caminhos do gol. Aos 40, Gabigol recebeu de fora da área, dominou com calma e soltou um chute preciso no ângulo, sem chances de defesa, decretando assim a vitória celeste. Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Ceará no sábado, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 20h30, o Cruzeiro desafia o Red Bull Bragantino no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). FICHA TÉCNICA BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Michel Araújo), Willian José (Zé Guilherme) e Sanabria (Cauly). Técnico: Rogério Ceni. CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Bolasie); Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim. GOLS - Jean Lucas, aos 20 minutos do segundo tempo. Sinisterra, aos 31, e Gabigol, aos 40 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - David Duarte (Bahia) Christian, Gabigol e Matheus Henrique (Cruzeiro) ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP) RENDA - R$ 908.858,00 PÚBLICO - 32.160 torcedores LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Bahia Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação 15.09.25 19h15 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Goiás possui quase um time inteiro de desfalques; veja a lista Papão pega o Goiás fora de casa pela Série B. Clube esmeraldino terá vários desfalques para o jogo, todos eles por suspensão 15.09.25 17h05 Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35