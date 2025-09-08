Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Zâmbia e Marrocos jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.09.25 7h00 O Marrocos venceu todas as partidas que jogou nas eliminatórias africanas (X/ @FIFAWorldCup) Zâmbia x Marrocos disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Estádio Levy Mwanawasa, em Ndola, Zâmbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Zâmbia x Marrocos ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Marrocos lidera o Grupo E das eliminatórias africanas, venceu todas as 6 partidas que já jogou, marcou 19 gols e teve sua defesa vazada 2 vezes. Já a Zâmbia ocupa a 3° posição do mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 3 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Zâmbia x Marrocos: prováveis escalações Zâmbia: Sem informações. Marrocos: Sem informações. FICHA TÉCNICA Zâmbia x Marrocos Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Levy Mwanawasa, em Ndola, Zâmbia Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 10h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Zâmbia Marrocos jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Guiné Equatorial x Tunísia: onde assistir e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Guiné Equatorial e Tunísia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Zâmbia e Marrocos jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Zâmbia e Marrocos jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01