Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa

Zâmbia x Marrocos disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Estádio Levy Mwanawasa, em Ndola, Zâmbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Zâmbia x Marrocos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Marrocos lidera o Grupo E das eliminatórias africanas, venceu todas as 6 partidas que já jogou, marcou 19 gols e teve sua defesa vazada 2 vezes.

Já a Zâmbia ocupa a 3° posição do mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 3 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

Zâmbia x Marrocos: prováveis escalações

Zâmbia: Sem informações.

Marrocos: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Zâmbia x Marrocos

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Levy Mwanawasa, em Ndola, Zâmbia

Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 10h