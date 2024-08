Yago Pikachu marca na vitória sobre o Corinthians e põe Fortaleza na liderança do Brasileirão

O Brasileirão tem um novo líder. O Fortaleza assumiu a ponta da tabela neste domingo (25), ao vencer o Corinthians por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 24ª rodada. O gol da vitória foi marcado por Yago Pikachu, aos 33 minutos do segundo tempo. Yago chega aos 13 gols na temporada em 51 jogos disputados com a camisa do Tricolor.

Com o resultado, o Corinthians permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 22 pontos. O Fortaleza, por sua vez, chegou a 48 pontos e assumiu a liderança após o empate sem gols entre Bahia e Botafogo (47), que começou a rodada na primeira colocação.

Primeiro tempo

A primeira metade do jogo foi marcada por poucas ações ofensivas e muitas faltas, com ambas as equipes se estudando em campo. Aos 22 minutos, o Corinthians teve a primeira oportunidade, quando Matheus Bidu cruzou para Pedro Raul, que, sem marcação, finalizou para fora.

O Fortaleza respondeu aos 41 minutos, quando Yago Pikachu recebeu na área, mas chutou fraco, sem ameaçar. Logo depois, Felipe Jonatan arriscou de fora da área, mas parou no goleiro Hugo Souza.

Segundo tempo

No início da segunda etapa, o Corinthians quase abriu o placar com Yuri Alberto, que, aos três minutos, foi lançado por Charles e saiu cara a cara com João Ricardo, mas perdeu a posse ao se atrapalhar com a bola.

Aos oito minutos, o Fortaleza respondeu com Pikachu, que cruzou para Kuscevic cabecear nas mãos de Hugo Souza. Já aos 16 minutos, o árbitro inicialmente marcou pênalti para o Fortaleza após uma dividida entre Cacá e Lucero, mas, após revisão no VAR, a penalidade foi anulada.

Aos 31 minutos, o Fortaleza finalmente abriu o placar. Moisés fez jogada individual pela esquerda e deixou Lucero em boa posição. Ele rolou para o meio, onde Pikachu finalizou forte, garantindo o gol da vitória.

O Fortaleza quase ampliou aos 41 minutos, em contra-ataque que terminou com chute de Kayzer defendido por Hugo Souza. O Corinthians pressionou nos minutos finais, mas a melhor chance, aos 49 minutos com Giovane, foi defendida por João Ricardo. O Fortaleza chegou a marcar um segundo gol, que foi anulado por impedimento.

Ficha Técnica

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 25 de agosto de 2024, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves Da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Hércules, Cardona (Fortaleza); Gustavo Henrique, Charles, André Ramalho (Corinthians)

GOL: Yago Pikachu, aos 32 do 2ºT (Fortaleza)

FORTALEZA: João Ricardo; Britez (Tinga), Kuscevic, Tómas Cardona e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules (Emmanuel Martínez), Pochettino (Pedro Augusto); Yago Pikachu, Breno Lopes (Moisés), Lucero (Renato Kayzer)

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Romero), André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan (Raniele), Charles (Giovane), Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Coronado) e Pedro Raul (Yuri Alberto)

Técnico: Ramón Díaz