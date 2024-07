Jogando em casa, Flamengo perde para o Fortaleza e deixa a liderança do Brasileirão

O Fortaleza derrotou o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no Maracanã, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que resultou na perda da liderança para os rubro-negros. Os gols do Fortaleza foram marcados por Wesley (contra) e Lucero, enquanto Pedro descontou para o Flamengo. A equipe carioca foi alvo de vaias e protestos, especialmente direcionados a Allan.

Apesar de o Flamengo ter finalizado 11 vezes no primeiro tempo, contra nenhuma tentativa do Fortaleza, o placar ao fim dos primeiros 45 minutos mostrava um gol para cada lado. Um gol contra de Wesley logo no início da partida colocou o Fortaleza em uma posição mais favorável, com a equipe de Vojvoda explorando contra-ataques e erros do Flamengo para tentar jogadas pelas costas da defesa, embora sem sucesso nas finalizações.

O Flamengo não teve um grande desempenho na primeira etapa, exceto no final. Insistindo em cruzamentos e sem sucesso nas conclusões, o time buscou impor uma pressão que só se concretizou nos minutos finais. Matheus Gonçalves, novidade na equipe, tentou diversas jogadas pela direita, e Pedro acumulou oportunidades até marcar em um pênalti confirmado pelo VAR.

Com o decorrer da partida, a impaciência da torcida no Maracanã aumentava a cada erro do time comandado por Tite. O segundo gol do Fortaleza parecia inevitável. A equipe visitante voltou do intervalo mais atenta e perigosa, enquanto o Flamengo teve dificuldades para acompanhar o ritmo e construir jogadas, com o adversário mostrando-se superior em campo.

Com este resultado, o Flamengo caiu para a segunda posição, com 31 pontos. O Botafogo ainda pode ultrapassá-lo, mesmo com um empate. O líder Palmeiras tem 33 pontos. Já o Fortaleza sobe para o sétimo lugar, com 26 pontos. O próximo jogo do Flamengo será no dia 20, sábado, contra o Criciúma, em Brasília, às 16h. O confronto com o Internacional foi adiado. O Fortaleza volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Vitória em casa.