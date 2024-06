eduardo paes anuncia que vai desapropriar terreno para construção do estádio do flamengo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou em suas redes sociais, na manhã deste domingo (23), que fará a desapropriação do terreno em que vai ser construído o estádio do Flamengo. No fim do mês passado, em reunião com pessoas ligadas ao clube, Paes havia antecipado a possibilidade do ato realizado pelo poder público. A medida será publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira (24).

“ Estamos publicando amanhã no Diário Oficial a desapropriação por leilão em hasta pública do novo estádio do Flamengo, ali no terreno do Gasômetro. É o início de um projeto, o início de um sonho. Flamengo, Vasco, Fluminense e o Botafogo, especialmente os quatro grandes clubes cariocas, têm uma importância enorme para a economia do Rio de Janeiro. Infelizmente o Flamengo tem mais torcedor ”, brincou Paes, que é vascaíno, na publicação feita no perfil dele no Instagram.

Eduardo ainda pontuou o valor da revitalização daquela região da cidade. “ O Flamengo não vai fazer só um estádio, ali vai ser um lugar de entretenimento, vai ter centro de convenções (...). Vamos trabalhar junto com a direção do Flamengo, com o presidente Landim, com os presidentes que vierem para que a gente possa realizar esse sonho da nação rubro-negra ”, disse.

O Flamengo, minutos depois, divulgou uma nota sobre a decisão e comemorou a ação feita por Paes. “ A decisão do prefeito Eduardo Paes reconhece o interesse público envolvido e propicia um passo importantíssimo na realização do projeto para erguer o estádio próprio do Flamengo, sonho de toda a Nação Rubro-Negra. A diretoria do Flamengo tem plena consciência da importância desta obra tanto para o nosso clube como também para a revitalização de uma das mais tradicionais áreas de nossa cidade ”.

A partir do impasse financeiro entre o clube e Caixa Econômica Federal pelo terreno do Gasômetro, Eduardo Paes revelou a possibilidade de desapropriação da área. A primeira vez que o prefeito trouxe a informação foi em um jantar com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e outros membros ligados ao clube há um mês.

Prevista na Constituição Federal, a desapropriação de terreno privado por parte do Poder Executivo precisa seguir uma série de requisitos legais. De forma resumida, a medida é possível desde que haja interesse público e pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro. Vale destacar que a prefeitura do Rio já havia desapropriado uma parte desse próprio terreno que pertence a um fundo de investimento gerido pela Caixa.