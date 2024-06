Conmebol define os confrontos para as oitavas de final da Libertadores; confira os detalhes

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2024! Nesta segunda-feira (03/6), a Conmebol definiu os confrontos da competição até a grande final. A próxima fase será disputada entre os dias 14 e 21 de agosto.

O único grupo que não teve um time definido nas oitavas foi o Grupo C, já que dois jogos que incluíam o Grêmio foram adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Tricolor Gaúcho vai disputar as duas partidas nesta semana, a primeira na terça-feira (04/6) contra o Huachipato, e no sábado (08/6) contra o Estudiantes, que já está eliminado. O The Strongest, também do Grupo C já está classificado.

Os grupos foram definidos em dois potes, um com os líderes e outro com os vice-líderes da fase anterior. Os primeiros colocados definem as partidas em casa.

Premiação

O grande vencedor da Libertadores deve receber até US$ 33,05 milhões (R$ 166,2 milhões), cinco milhões a mais que o vencedor de 2023, somando todos os ganhos na competição. A diferença maior passou a ser no prêmio do campeão final, que passou de S$ 18 milhões para US$ 23 milhões.

Confira os jogos das oitavas de final da Libertadores:

San Lorenzo x Atlético-MG

Nacional-URU x São Paulo

Flamengo x Bolívar

x Bolívar Colo-Colo x Junior Barranquilla

Talleres x River Plate

Peñarol x 1º Grupo C

Botafogo x Palmeiras

x 2º Grupo C x Fluminense