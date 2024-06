Sorteio da Libertadores: saiba que horas vai ser e onde ver ao vivo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realiza às 13h desta segunda-feira (03/06) o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. O evento ocorre na em Luque, no Paraguai, e contará com pelo menos seis clubes brasileiros. Veja onde assistir ao vivo e os potes do sorteio:

Onde assistir ao vivo o sorteio da Libertadores?

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores terá transmissão ao vivo pela ESPN, pelo Star+, pela Paramount+ e pelo portal Globo Esporte, a partir das 13h (de Brasília).

Quais times brasileiros estão no sorteio?

Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo já estão confirmados para as oitavas de final. Além desses, o Grêmio ainda tem chances de participar, uma vez que teve duas de suas partidas adiadas para essa semana por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Se vencer em pelo menos um desses jogos, ganhará acesso às oitavas de final.

Confira os potes do sorteio da Libertadores

Pote 1

Fluminense

São Paulo

The Strongest, Huachipato ou Grêmio (de acordo com os resultados dos jogos dessa semana)

Junior Barranquilla

Bolívar

Palmeiras

Atlético-MG

River Plate

Pote 2

Colo-Colo

Talleres

The Strongest, Huachipato ou Grêmio (de acordo com os resultados dos jogos dessa semana)

Botafogo

Flamengo

San Lorenzo

Peñarol

Nacional

Datas dos jogos da Libertadores

Oitavas de final : de 14/08 e 21/08

: de 14/08 e 21/08 Quartas de final : de 18/09 e 25/09

: de 18/09 e 25/09 Semifinal : de 23/10 e 30/10

: de 23/10 e 30/10 Final: 30/11