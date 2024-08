Fortaleza vence o Criciúma e ultrapassa o Flamengo na parte de cima do Brasileirão

O Fortaleza é a sensação da Série A do Brasileiro. O Leão do Pici venceu o Criciúma-SC pelo placar de 1 a 0, na tarde deste sábado (10), no Castelão e chegou na vice-liderança do Brasileirão, ultrapassando o Flamengo-RJ.

A partida válida pela 22ª rodada do Brasileiro teve como herói o jogador Moisés. Ele marcou o gol do jogo, no primeiro minuto da segunda etapa. O paraense Yago Pikachu recebeu na direita, entrou na área e cruzou para Moisés concluir e fazer a festa da torcida no Castelão, em Fortaleza (CE).

Com a vitória, o FEC chegou aos 42 pontos na classificação e ultrapassou o Flamengo-RJ, que possui um jogo a menos e que enfrenta o Palmeiras-SP, neste domingo (11), no Maracanã. O Leão do Pici está atrás do Botafogo apenas um ponto. A equipe cearense está há sete jogos sem perder, com sete vitórias consecutivas. A última derrota ocorreu para o Vasco, 2 a 0, no dia 3 de julho.

O próximo compromisso do Fortaleza na Série A será no sábado (17), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), às 18h30.