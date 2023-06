WTorre tem menos de um dia para pagar R$ 128 milhões ao Palmeiras; entenda a briga judicial

A Justiça determinou o prazo de até esta quarta-feira (21) para que a Real Arenas, braço da WTorre, responsável pela gestão do Allianz Parque, efetue o pagamento do valor em dívida com Palmeiras, correspodente à R$ 128 milhões que se referem a repasses não feitos ao clube e previstos em contrato nos últimos oito anos.

Após três tentativas sem êxito, a notificação foi recebida na última sexta-feira (16) pela empresa. O prazo estipulado à construtora foi de três dias utéis, começando na segunda-feira (19) e expirando na noite de hoje.

Caso a Real Arenas venha a não responder até o prazo limite, ela passa a ter 15 dias para responder ao chamado da ação, podendo sofrer penhoras e outras sanções. A empresa ainda não sinalizou qual será sua próxima ação.

A construtora admite a dívida mas que o valor cobrado não condiz com a realidade. "A Real Arenas reafirma que não deve R$ 128 milhões para o Palmeiras e que os débitos de ambas as partes estão em arbitragem em curso. A empresa informa que analisou o conteúdo da citação e tomará as medidas cabíveis", disse a WTorre, em nota.

O que o Palmeiras cobra?

Os exatos R$ 127.972.784,97 cobrados diz respeito a percentuais de receitas do Allianz Parque, como locação para shows, exploração de áreas como lanchonetes e estacionamentos, além de locações de cadeiras, camarotes e naming rights.

A cobrança está sendo feito pelo Verdão na Justiça Comum, quando uma ação foi aberta em 2017. Leila Pereira, diretora do Palmeiras, disse que o time não recebe nada desde 2015. A WTorre, por sua vez, disse que há discussões a serem feitas sobre pagamentos e recebimentos da parceria na corte arbitral.

Parceira do Palmeiras e WTorre

Sob contrato, a parceira entre o Palmeiras e a WTorre é de 30 anos, iniciada na inauguração da arena, no fim de 2014. Ou seja, o negócio entre o clube e a construtora é válido até novembro de 2044. Em entrevista ao ge na semana passada, além de citar a cobrança, a presidente do clube disse que a parceria têm sido um péssimo negócio.

"A Real Arenas não paga ao Palmeiras há oito anos. Desde o fim de 2014, pagaram apenas sete meses do que o clube tem direito, de percentuais de receitas, como aluguel para shows, naming rights, restaurantes, cadeiras, camarotes. Quando falam que o Allianz é um case de muito sucesso, não é um case de sucesso. Seria, se pagassem o que devem", disse Leila Pereira, a dirigente do Palmeiras.

A WTorre, por sua vez, respondeu em nota: "Reafirmamos que este é um modelo de negócio vencedor e que tem sido extremamente positivo para todas as partes".

Como funciona a parceria?

Com o passar dos anos, os percentuais do direito à receita pelo Verdão só aumenta. Confira o percentual pela locação da arena para eventos e exploração de áreas como lojas, lanchonetes e estacionamento:

Até 5 anos da abertura: 20%

De 5 anos até 10 anos da abertura (estágio atual): 25%

De 10 anos até 15 anos da abertura: 30%

De 15 anos até 20 anos da abertura: 35%

De 20 anos até 25 anos da abertura: 40%

De 25 anos até 30 anos da abertura: 45%

O percentual pela locação de cadeiras, camarotes, além do naming rights com a Allianz são:

Até 5 anos da abertura: 5%

De 5 anos até 10 anos da abertura (estágio atual): 10%

De 10 anos até 15 anos da abertura: 15%

De 15 anos até 20 anos da abertura: 20%

De 20 anos até 25 anos da abertura: 25%

De 25 anos até 30 anos da abertura: 30%

Caso na polícia

Além da ação na Justiça, o Palmeiras solicitou, e a polícia abriu inquérito para investigar a Real Arenas, braço da WTorre responsável pelo Allianz. A diretoria do clube pede que iniciem-se apurações sobre possíveis crimes de apropriação indébita e associação criminosa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)