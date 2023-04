Palmeiras: retorno de Artur será a 3ª contratação mais cara do clube; veja números

O Palmeiras está mais próximo de fechar o contrato com o atacante Artur, atualmente no RB Bragantino. O jogador pode voltar ao clube três anos depois de ser vendido, na terceira contratação mais cara da história do clube. Caso a compra seja confirmada, o clube paulista deve desembolsar cerca de 8 milhões de euros (cerca de R$44 milhões).

VEJA MAIS

Artur tem 25 anos e nasceu em Fortaleza, no Ceará. O jogador foi contratado pela divisão de base do Palmeiras em 2015 e chegou a ser emprestado para o Londrina, em 2017, e para o Bahia, em 2019. No ano seguinte, foi vendido para o RB Bragantino. Três anos depois, Artur volta para o clube, na terceira contratação mais cara da história do clube. Veja o TOP 3:

Atacante Miguel Borja, em 2017 - 12 milhões de euros (cerca de R$66 milhões);

Atacante Flaco López, em 2022 - 9,5 milhões de euros (cerca de R$52 milhões);

Atacante Artur, em 2023 - 8 milhões de euros (cerca de R$4 milhões).

O Palmeiras busca reforços mais qualificados para a atual temporada, tendo em vista que perdeu dois importantes jogadores: o meia Gustavo Scarpa e o volante Danilo, ambos contratados pelo Nottingham Forest. Somadas, as vendas de ambos os jogadores chegaram a 37 milhões de euros (cerca de R$204 milhões).

Carreira de Artur

Artur jogou profissionalmente por Palmeiras, Londrina, Bahia e RB Bragantino. Veja os números:

Londrina - 36 jogos, 8 gols, 10 assistências;

Bahia - 34 jogos, 7 gols, 3 assistências;

Palmeiras - 6 jogos;

Bragantino - 168 jogos, 38 gols, 32 assistências.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)