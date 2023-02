Destaques na seleção sub-20, campeã do Sul-Americano, são sondados por clubes europeus

Após 12 anos, a seleção brasileira voltou a conquistar o título de campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-20, no dia 12 de fevereiro. A equipe levou a taça de maneira invicta, com sete vitórias em nove partidas disputadas. Andrey Santos, de 18 anos, e Vitor Roque, de 17 anos, levaram o título de artilheiros da competição, com 6 gols cada.

Os jogadores da seleção campeã vem despertando o interesse de grandes clubes europeus, apesar da pouca idade. Segundo informações do portal Transfermarkt, o zagueiro Robert Renan, do Corinthians, já está sendo negociado com o Zenit, da Rússia, mas também está sendo sondado pelo Real Madrid, da Espanha. Watford e Atalanta também manifestaram interesse no defensor de 19 anos.

Além dele, o lateral direito Arthur Soares, do América-MG, e Vitor Roque, do Athletico-PR, também estão sendo procurados. Ambos os jogadores receberam propostas do Barcelona. O América-MG já afirmou que só vai liberar o lateral direito se receber uma proposta superior a 9 milhões de euros (quase R$50 milhões).

Para comprar Vitor Roque, o grande destaque da competição, o clube espanhol terá que gastar um pouco mais. O Athletico-PR espera uma proposta superior a 50 milhões de euros (mais de R$275 milhões). Caso receba boas propostas, o atacante poderá sair do Brasil já em julho.

