Jogador tira a camisa para homenagear Atsu e árbitro não pune com cartão

O meia do Ajax, Mohammed Kudus, marcou um gol de falta na partida contra o Rotterdam, no último domingo (19), e aproveitou a comemoração para homenagear o Christian Atsu, amigo e compatriota que foi encontrado sem vida entre os escombros do prédio em que morava na Turquia, 12 dias após o terremoto que atingiu o país.

Kudus, logo após o gol, levantou a camisa do time para mostrar outra que vestia por baixo, a segunda tinha escrito “RIP Atsu” (Descanse em paz Atsu). Segundo manda o regulamento da Fifa, o juiz deve punir o jogador que tirar a camisa em campo com um cartão amarelo, no entanto, o árbitro da partida, Pol van Boekel, decidiu não punir o jogador entendendo a intenção do atleta.

“Temos regras no futebol, mas isso é mais do que futebol. O árbitro me disse que as regras não permitiam (que levantasse a camisa), mas que compreendia porque era uma situação mais importante do que o futebol. Merece o meu respeito”, disse Kudus em entrevista depois do fim da partida.

Atsu, que assim como Kudus também era ganês, tinha 31 anos e teve passagem pela seleção de Gana, e pelos clubes europeus Chelsea e Porto, antes de ir para o futebol turco onde jogava pelo Hatayspor. Antes de ter a morte confirmada, houveram relatos que o meia ganês havia sido encontrado com vida, no entanto teria sido um erro de identificação segundo o técnico Volkan Demirel.