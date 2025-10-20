Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Premier League

West Ham e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Brentford soma 3 pontos a mais que o West Ham na Premier League (X/ @BrentfordFC)

West Ham x Brentford disputam hoje, segunda-feira (20/10), pela 8° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir West Ham x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Brentford é o 16° colocado da Premier League e soma 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o West Ham está na vice-lanterna com 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, 6 gols marcados e 16 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Alavés x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) por La Liga
Alavés e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Al-Ahli x Al-Gharafa: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC
Al Ahli e Al Gharafa jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

West Ham x Brentford: prováveis escalações

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen, Fernandes, Lucas Paquetá e Summerville; Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van der Berg e Hickey; Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Schade e Damsgaard; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

FICHA TÉCNICA
West Ham x Brentford
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra
Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

West Ham

Brentford

jogos de hoje

Premier League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Espanhol

Alavés x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) por La Liga

Alavés e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

20.10.25 15h00

Campeonato Inglês

West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Premier League

West Ham e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

20.10.25 15h00

Série A italiana

Cremonese x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Campeonato Italiano

Cremonese e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

20.10.25 14h45

AFC Champions League

Al-Ahli x Al-Gharafa: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC

Al Ahli e Al Gharafa jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

20.10.25 14h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Tudo ou nada

Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B

Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa

20.10.25 8h00

Futebol

Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo

Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros

20.10.25 12h33

Futebol

Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas

Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A

20.10.25 9h28

Futebol

Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação

Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém

20.10.25 11h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda