West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Premier League West Ham e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 20.10.25 15h00 O Brentford soma 3 pontos a mais que o West Ham na Premier League (X/ @BrentfordFC) West Ham x Brentford disputam hoje, segunda-feira (20/10), pela 8° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir West Ham x Brentford ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Brentford é o 16° colocado da Premier League e soma 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o West Ham está na vice-lanterna com 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, 6 gols marcados e 16 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. West Ham x Brentford: prováveis escalações West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen, Fernandes, Lucas Paquetá e Summerville; Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo. Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van der Berg e Hickey; Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Schade e Damsgaard; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews. FICHA TÉCNICA West Ham x Brentford Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 16h