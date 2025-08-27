Wehen Wiesbaden x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa da Alemanha

Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique disputam hoje, quarta-feira (27/08), a primeira rodada da Copa da Alemanha. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), na Brita-Arena, em Wiesbaden, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wehen x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Wehen Wiesbaden perdeu para o Steinbach por 1 a 0, goleou o Vitesse por 4 a 0, superou o Ulm por 3 a 1, empatou com o Verl por 2 a 2 e foi derrotado pelo Rot-Weiss Essen por 4 a 3.

Já o Bayern de Munique passou por vitórias de 2 a 1 sobre o Lyon, de 4 a 0 contra o Tottenham, de 2 a 1 contra o Grasshopper e o Stuttgart e de 6 a 0 sobre o Red Bull Leipzig.

Wehen Wiesbaden x Bayern: prováveis escalações

Wiesbaden: Stritzel; Wohlers, Gillekens, Janitzek, May; Schleimer, Nejad, Gözüsirin, Johansson; Flotho, Kaya.

Bayern: Urbig; Boey, Tah, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlović, Karl, Olise, Díaz; Kane.

FICHA TÉCNICA

Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique

Copa da Alemanha

Local: Brita-Arena, em Wiesbaden, Alemanha

Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 15h45