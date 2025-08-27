Wehen Wiesbaden x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Copa da Alemanha Wehen Wiesbaden e Bayern de Munique jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 27.08.25 14h45 O Bayern vem de uma vitória de 6 a 0 sobre o Leipzig (X/ @FCBayernEN) Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique disputam hoje, quarta-feira (27/08), a primeira rodada da Copa da Alemanha. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), na Brita-Arena, em Wiesbaden, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Wehen x Bayern ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, o Wehen Wiesbaden perdeu para o Steinbach por 1 a 0, goleou o Vitesse por 4 a 0, superou o Ulm por 3 a 1, empatou com o Verl por 2 a 2 e foi derrotado pelo Rot-Weiss Essen por 4 a 3. Já o Bayern de Munique passou por vitórias de 2 a 1 sobre o Lyon, de 4 a 0 contra o Tottenham, de 2 a 1 contra o Grasshopper e o Stuttgart e de 6 a 0 sobre o Red Bull Leipzig. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Wehen Wiesbaden x Bayern: prováveis escalações Wiesbaden: Stritzel; Wohlers, Gillekens, Janitzek, May; Schleimer, Nejad, Gözüsirin, Johansson; Flotho, Kaya. Bayern: Urbig; Boey, Tah, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlović, Karl, Olise, Díaz; Kane. FICHA TÉCNICA Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique Copa da Alemanha Local: Brita-Arena, em Wiesbaden, Alemanha Data/Horário: 27 de agosto de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Wehen Wiesbaden Bayern de Munique Copa da Alemanha jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Club Brugge x Rangers: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Club Brugge e Rangers jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 Liga dos Campeões Copenhague x Basel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/08) pela Champions League Copenhagen e Basel jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 Liga dos Campeões Benfica x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/08) pela Champions League Benfica e Fenerbahçe jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 27.08.25 15h00 Campeonato Espanhol Celta de Vigo x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/08) por La Liga Celta e Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 27.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53