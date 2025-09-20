Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Vitória e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 20.09.25 15h00 O Fluminense soma 6 pontos a mais que o Vitória no Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Vitória x Fluminense disputam hoje, sábado (20/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense é o 10° colocado do Brasileirão e soma 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 25 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vitória ocupa a 17° posição com 4 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Vitória x Fluminense: prováveis escalações Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; William Oliveira, Ricardo Ryller e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas. Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Fuentes (Renê); Facundo Bernal (Martinelli), Hércules e Nonato; Santiago Moreno, Kevin Serna (Soteldo) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho. FICHA TÉCNICA Vitória x Fluminense Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA) Data/Horário: 20 de setembro de 2024, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fluminense vitória-ba jogos de hoje Brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Vitória e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Série A argentina Lanús x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Argentino Lanús e Platense jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 19.09.25 20h15 JOGO AMISTOSO Novorizontino x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Série B Novorizontino e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 19.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52