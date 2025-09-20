Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Vitória e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Fluminense soma 6 pontos a mais que o Vitória no Brasileirão (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Vitória x Fluminense disputam hoje, sábado (20/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense é o 10° colocado do Brasileirão e soma 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 25 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Vitória ocupa a 17° posição com 4 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Vitória x Fluminense: prováveis escalações

VitóriaLucas Arcanjo; Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; William Oliveira, Ricardo Ryller e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Fuentes (Renê); Facundo Bernal (Martinelli), Hércules e Nonato; Santiago Moreno, Kevin Serna (Soteldo) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA
Vitória x Fluminense
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)
Data/Horário: 20 de setembro de 2024, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fluminense

vitória-ba

jogos de hoje

Brasileirão 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Vitória e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

20.09.25 15h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

20.09.25 7h00

Série A argentina

Lanús x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Argentino

Lanús e Platense jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

19.09.25 20h15

JOGO AMISTOSO

Novorizontino x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Série B

Novorizontino e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

19.09.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VENCER É POSSÍVEL

Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola

Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida.

20.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

20.09.25 7h00

Futebol

Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B

O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4

20.09.25 7h30

SÉRIE B

Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa'

O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A

19.09.25 22h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda