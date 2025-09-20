Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Vitória x Fluminense disputam hoje, sábado (20/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense é o 10° colocado do Brasileirão e soma 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 25 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Vitória ocupa a 17° posição com 4 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

VEJA MAIS

Vitória x Fluminense: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; William Oliveira, Ricardo Ryller e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Fuentes (Renê); Facundo Bernal (Martinelli), Hércules e Nonato; Santiago Moreno, Kevin Serna (Soteldo) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 20 de setembro de 2024, 16h