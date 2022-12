Vitória da França define semifinais da Copa do Mundo de 2022; veja datas, horários e confrontos

Com a vitória da França sobre a Inglaterra neste sábado (10), as semifinais da Copa do Mundo de 2022 estão definidas. Os Bleus se juntam à Croácia, Argentina e Marrocos. Veja abaixo a tabela, chaveamento, horários e dias de jogos da próxima fase do torneio:

Jogos da semifinal de Copa do Mundo

Argentina x Croácia - terça-feira, 13 de dezembro, às 16h, no estádio Lusail

Marrocos x França - quarta-feira, 14 de dezembro, às 16h, no estádio Al Bayt

Vale destacar que nas semifinais, assim como nas fases anteriores de mata-mata, há prorrogação em caso de empate no tempo normal. Se a igualdade no placar persistir, a definição vai para os pênaltis. Os classificados em cada partida se enfrentam na grande final. Já os perdedores se encontram na disputa de terceiro lugar.

