Vinícius pega pênalti, Bragantino e Japiim vencem e Tuna empata aos 44; veja o que rolou no Parazão

A segunda rodada do Campeonato Paraense iniciou no sábado com cinco partidas. Além da vitória do Paysandu por 4 a 2 diante do Águia, outros dois clubes saíram de campo vitoriosos e mais duas partidas terminaram empatadas.

Leão x Japiim

O Castanhal enfrentou o São Francisco de Santarém, no seu Centro de Treinamento, porém, o mando de campo é era do clube santareno. Na partida o Japiim levou a melhor e venceu o Leão pelo marcador de 2 a 0, com um gol em cada tempo. O primeiro gol do clube aurinegro foi marcado pelo experiente centroavante Paulo Rangel, logo aos 2 minutos da primeira etapa. Já aos 36 do segundo tempo o atacante Bilau deu números finais ao jogo. Essa foi a segunda vitória do Japiim no Parazão e já soma 6 pontos. Já o São Francisco amargou a segunda derrota no estadual.

Laranja x Mapará

O Capitão Poço fez a sua primeira partida em casa no Parazão. A equipe enfrentou o Cametá e os times não saíram do empate. A equipe o Capitão Poço saiu na frente, aos 20 do primeiro tempo, com Ju Alagoano. Mas a equipe do Mapará Elétrico não desistiu e chegou ao gol de empate aos 24 do segundo tempo com Daniel GTA, de cabeça. Com a igualdade no placar o Capitão Poço somou seu primeiro ponto no campeonato, o mesmo ocorrendo com o Cametá.

Tubarão x Macaco-Prego

No Estádio Diogão, na cidade de Bragança, nordeste paraense, se enfrentaram Bragantino x Santa Rosa. E os donos da casa levaram a melhor. O Tubarão do Caeté venceu a partida pelo placar de 1 a 0, gol de João Victor, aos 34 do primeiro tempo. A equipe do Santinha teve a chance de um resultado melhor, mas desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro Vinícius, ex-Remo. Com a vitória o Bragantino soma os seus três primeiros pontos na tabela do Parazão e o Santinha segue zerado, com duas derrotas em dois jogos.

Galo Elétrico x Águia Guerreira

No confronto das aves, no Estádio Navegantão, na cidade de Tucuruí (PA), Independente x Tuna se enfrentaram e não saíram do empate. O Galo Elétrico abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo com Jordan. A Tuna pressionou, foi para cima e conseguiu o empate no final da partida com Alex Silva, aos 44 minutos do segundo tempo. Os dois clubes somam quatro pontos na tabela com uma vitória e um empate cada e seguem invictos na disputa do estadual.

Próxima rodada

Terça-feira (28)

Capitão Poço x castanhal – 15h30 – Estádio Rufinão

Independente x São Francisco – 20h – Estádio Navegantão

Cametá x Santa Rosa – 20h – Parque do Bacurau

Paysandu x Tuna Luso – 20h – Curuzu

Quarta-feira (29)

Águia de Marabá x Remo – 20 – Estádio Zinho Oliveira