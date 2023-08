Vinícius Júnior sofre lesão, passará por exames e pode não jogar pela Seleção Brasileira em Belém

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, sofreu uma lesão na coxa direita e pode desfalcar a Seleção Brasileira nos jogos contra a Bolívia, no dia 8 de setembro em Belém, e diante do Peru, em Lima, ambos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.Vini Júnior sofreu uma lesão no início da partida contra o Celta, na última sexta. O jogador passará por exames de imagem amanhã, para saber a gravidade da lesão. Dependendo do grau da contusão, o jogador poderá ser cortado as Seleção Brasileira. A informação é do site GE Rio de Janeiro.

De acordo com o s médicos do Real Madrid identificaram um edema muscular na coxa direita do jogador. Nesses casos, o tempo de recuperação de um atleta gira em torno de duas semanas, porém, só com exames detalhados, que serão realizados em Madrid, confirmarão o grau da lesão do jogador, astro do clube Merengue e da Seleção Brasileira.

Além de Vinícius Júnior, outro que pode desfalcar a Seleção Brasileira é o atacante Neymar. O jogador que recentemente foi contratado pelo Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, se apresentou à equipe com duas lesões no músculo femoral da perna direita. Uma das lesões é mais tranquila e o tempo de tratamento é considerado menor, já a outra requer um período mais longo e isso pode impedir que o jogador atue em Belém, diante da Bolívia e também diante do peru, em Lima, pelas Eliminatórias da Copa.