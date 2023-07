Vila Nova x Vitória: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (10/07) pela Série B

Vila Nova e Vitória jogam hoje, segunda-feira (10/07) a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no OBA, em Goiânia (GO). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Vitória ao vivo?

A partida Vila Nova x Vitória poderá ser assistida pelos canais SporTV e Premier, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Vila Nova x Vitória chegam para o jogo?

Vila Nova é o único clube do G4 da Série B que ainda não jogou. Uma vitória pode levar o Tigre de volta à liderança da competição. A campanha colocarada conta com 31 pontos em 15 jogos, em meio a 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, com 20 gols marcados e 5 sofridos.

Já o Vitória é o quinto colocado com 28 pontos e precisa vencer para voltar ao G4, haja vista que a diferença para o Novorizontino (último time do G4) é de apenas dois pontos. A campanha do Leão baiano conta com 28 pontos, em 9 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, além de 24 gols marcados e 12 gols sofridos.

FICHA TÉCNICA - VIla Nova x Vitória

Estádio: OBA - Goiânia (GO)

Data: 10.07.2023

Horário: 20h

Arbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Prováveis Escalações - Vila Nova x Vitória

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço (Sousa) e Everton Brito; Caio Dantas, Neto Pessoa e Guilherme Parede.

Vitória: Lucas Arcanjo; Camutanga, João Victor e Wagner Leonardo; Railan (Pablo Diogo), Léo Gomes (Dudu), Gegê e Felipe Vieira; Wellington Nem, Osvaldo e Welder.