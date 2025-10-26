Vila Nova x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) pela Série B

Vila Nova x Ferroviária disputam hoje, domingo (26/10), a 34° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo inicia às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Ferroviária acumula na Série B 38 pontos, 8 vitórias, 14 empates, 11 derrotas, 38 gols marcados e 44 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Vila Nova soma 43 pontos, 11 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, 32 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Vila Nova x Ferroviária: prováveis escalações

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago, Pedro Romano e Higor; João Vieira, Arilson, Igor Henrique e Dodô; Júnior Todinho e André Luis.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Zé Mário; Ricardinho, Alencar, Albano e Juninho; Fabrício Daniel e Carlão.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Ferroviária

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 18h30