VÍDEO: Sem mágoas, Lukinha avalia passagem pelo Remo: 'Não posso reclamar'

Peça fundamental da equipe do Castanhal na Série D do Campeonato Brasileiro, o meia Lukinha já sentiu o gosto de defender um dos gigantes da capital do Pará. Em 2020, o jogador teve uma passagem apagada pelo Remo. Durante entrevista ao programa Último Lance do oliberal.com, Lukinha revelou problemas de adaptação no Remo. Além disso, o jogador se disse surpreso pela forma em que foi dispensado, apesar de alegar não ter mágoas do clube azulino.

"No Remo eu cheguei pra jogar como meia, mas fui escalado como atacante de beirada de campo. Eu tive sequência no time, não posso reclamar, mas precisava de um tempo pra me adpatar à posição. Desde a base eu jogava como meia. Pra mim foi um pouco diferente", contou Lukinha.

De acordo com o meia, tudo mudou depois da paralisação do campeonato, imposta pela pandemia de Covid-19. Durante o período sem jogos, vários jogadores do Remo foram dispensados. Entre eles, Lukinha.

"Quando deu a pandemia, eu fui pra casa tranquilo. Eu vinha jogando como titular. Mas uma semana depois, eles me ligaram e falaram que não estava mais nos planos do treinador. Isso me pegou de surpresa", disse o meia.

Apesar da forma como foi dispensado, Lukinha acredita que ainda tem "portas abertas" no Baenão para um possível retorno.

"Essa passagem agregou muito na minha carreira. Desde lá, eu já evolui bastante. Sei que um dia eu posso voltar e não tenho mágoa nenhuma. Existem ótimas pessoas no Remo", explicou.

Lukinha, agora, segue na campanha da Série D com o Castanhal. A próxima partida será pelo primeiro mata-mata da competição, contra o Moto Club-MA, no domingo (12), às 15h30.