VÍDEO: Após experiência no Remo, Lukinha prioriza jogar fora do Pará

Apesar de ser um dos destaques do Castanhal na campanha da Série D em 2021, Lukinha já traçou um plano na carreira: jogar fora do Pará. Em entrevista ao programa Último Lance, o meia comentou sobre a cobrança de ser um "jogador da terra". Ainda segundo ele, uma possível transferência para outro estado pode ser no final desta temporada.

"Pra mim, que sou da região, a cobrança é muito grande em jogar nos gigantes da capital: Remo e Paysandu. A paciência conosco é a mínima possível. Então eu penso, sim, em sair, jogar em outro estado. Dou prioridade pra isso hoje. Acho que no final do ano a gente pode concretizar alguma coisa", revelou Lukinha.

De acordo com o jogador, essa oportunidade chegou, mas ele avaliou que, no momento em que vivia, o melhor seria disputar mais um temporada no futebol paraense. Segundo ele, clubes do nordeste chegaram a sondar o atleta no final do Parazão.

"Antes de vir pro Castanhal, recebi sondagens do América de Natal, do ABC e do Floresta. Mas foram só sondagens. Eu tive proposta concreta do Paragominas, mas escolhi vir pro Castanhal pelo projeto, pela estrutura e pelos amigos que tenho aqui", detalha Lukinha.

O meia, agora, segue na campanha da Série D com o Japiim. A próxima partida será pelo primeiro mata-mata da competição, contra o Moto Club-MA, no domingo (12), às 15h30.