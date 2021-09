VÍDEO: Lukinha revela sondagem do Paysandu antes do início da Série C

Hoje no Castanhal, o meia Lukinha poderia ter um destino bem diferente ao final do Campeonato Paraense. Em entrevista ao programa Último Lance desta segunda-feira (6), o jogador revelou ter recebido sondagens do Paysandu. De acordo com ele, o contato ocorreu ainda na reta final do Parazão.

"Não chegou (proposta) até mim, mas chegou no meu agente. Não foi uma proposta concreta, foi só uma sondagem. Isso aconteceu antes da final. A sondagem foi depois da classificação diante do Remo. Mas como eu disse, só sondagem, nada foi concreto", disse Lukinha.

Na época, o jogador estava na Tuna e contribuiu para a campanha de destaque da Lusa naquela competição. Pela Águia Guerreira, Lukinha disputou 19 partidas e marcou sete gols. No Parazão, a equipe cruzmaltina chegou até a final, mas perdeu para o Paysandu por 6 a 5, no placar agregado.

O Paysandu, equipe que quase recebeu Lukinha, vive uma espécie de "bloqueio criativo" nas últimas partidas pela Série C . Vários jogadores exerceram a função de "camisa 10" no time bicolor, mas nenhum se firmou. Nesta segunda, inclusive, o Papão anunciou a chegada do meia William Fazendinha, companheiro de Lukinha no Castanhal, para ser uma opção para o setor.

Lukinha, agora, segue na campanha da Série D com o Japim. A próxima partida será pelo primeiro mata-mata da competição, contra o Moto Club-MA, no domingo (12), às 15h30.