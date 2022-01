Narrador se irrita com mensagem de torcedor durante transmissão de jogo do Remo; vídeo

Uma equipe de transmissão independente que acompanha a partida amistosa entre Remo e Seleção de Parauapebas foi alvo de uma brincadeira na tarde desta quinta-feira (20). Durante o primeiro tempo do duelo, um torcedor que se identificou como Lucas Gabriel mandou mensagem ao canal "Tablóide Pará" pedindo um abraço para "Jacinto Pinto". O nome, com duplo sentido, irritou o profissional que trabalhava na cobertura da partida.

"Esse negócio de Jacinto Pinto tem que ver se não é palhaçada. Tem uns engraçadinhos que ficam com palhaçada, cara que não tem o que fazer fica com mensagem escrota na hora da transmissão. Se for, meu amigo, se você está com palhaçada, saia da nossa transmissão, viu? Ninguém é moleque com brincadeira aqui, não! Respeita!", reclamou o narrador Carlos Campos. Assista:

O amistoso entre Remo e Parauapebas é o segundo e último do time azulino durante a pré-temporada (acompanhe o Lance a Lance). O Leão retorna a Belém logo após a partida e seguirá o resto da preparação para o Parazão 2022 em Belém. A estreia no estadual ocorre no próximo dia 27, às 21h30, contra o Amazônia Independente, no Baenão.