Vídeo: 'Libertadores sem brasileiros é igual Tarzan sem Chita', diz presidente da Conmebol

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez uma declaração, considerada infeliz, que gerou polêmica entre os brasileiros nas redes sociais. Durante um discurso após o sorteio dos grupos da Copa Libertadores, Domínguez afirmou que não imagina a principal competição sul-americana sem a participação dos clubes brasileiros, comparando a situação a "Tarzan sem Chita. Impossível".

A declaração foi amplamente criticada por muitos brasileiros, especialmente pela imprensa, que interpretou a frase como racista por associar os clubes brasileiros ao animal. Alguns dirigentes de times que participam da Copa Libertadores receberam a entrevista de Domínguez na manhã de terça-feira (18) e ficaram surpresos com a gravidade da afirmação, a ponto de questionar se poderia ser um vídeo gerado por inteligência artificial.

A controvérsia surgiu em um contexto delicado, após um caso de racismo envolvendo o jogador Luighi, do Palmeiras, na Libertadores sub-20, onde ele foi vítima de ofensas racistas de torcedores do Cerro Porteño. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, boicotou o sorteio da competição em protesto contra a punição considerada branda aplicada ao clube paraguaio, multado em US$ 50 mil e obrigado a jogar com portões fechados