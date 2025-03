Executivo do Guarani descarta chegada de dupla de reforços do Atlético-MG

O executivo de futebol do Guarani, Rodrigo Pastana, descartou a possibilidade de incluir dois jogadores do Atlético-MG na negociação que levou o zagueiro João Marcelo ao clube mineiro.

O meia Vitinho e o atacante Luiz Filipe chegaram a ser sugeridos no início da temporada, mas não despertaram interesse no time campineiro.

Apesar disso, o Guarani tem interesse no lateral-esquerdo Maykon Jesus, que pertence ao Atlético-MG e disputou o Campeonato Paulista pelo Noroeste. "Não houve essa inclusão de jogadores em contrato. Tem a palavra do presidente do Atlético e do Paulo Bracks que poderiam nos ajudar no processo de montagem do elenco", revelou Pastana.

João Marcelo foi negociado com o Atlético-MG por aproximadamente R$ 2,7 milhões, com o Guarani mantendo parte dos direitos econômicos do atleta. Além disso, o clube recebeu cerca de R$ 300 mil pela transferência de Gabriel Menino para o time de Belo Horizonte.

O Guarani já planeja sua reta final de preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe deve realizar a última semana de treinos fora de Campinas, em locais como Águas de Lindoia ou Itu, visando maior integração do elenco e a preservação dos gramados do estádio e do centro de treinamento.

No último sábado, o clube realizou um jogo-treino contra a equipe sub-20 e venceu por 4 a 3. Reforço para a Série C, o atacante Lucas Macedo deixou sua marca, assim como Luiz Miguel, Mineiro (que disputou a Copinha) e Mateus Sarará, que também balançaram as redes durante a atividade.