Vélez Sarsfield x Deportivo Riestra: onde assistir e escalações do jogo hoje (28/03) pelo Argentino

Vélez Sarsfield x Deportivo Riestra disputam hoje, sexta-feira (28/03), pela 11° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vélez Sarsfield x Deportivo Riestra ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Deportivo Riestra ocupa a 5° posição do Grupo B e acumula 2 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Vélez Sarsfield está em 13° lugar no mesmo grupo com 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 3 gols marcados e 14 gols sofridos.

Vélez Sarsfield x Deportivo Riestra: prováveis escalações

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon (Agustín Lagos); Emanuel Mammana (Damián Fernandez); Valentín Gomez, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Christian Ordoñez (Leonel Roldan); Maximiliano Porcel, Álvaro Montoro, Maher Carrizo e Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Sebastián Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Jonathan Goitía, Antony Alonso; Nahuel Benegas e Jonathan Herrera. Técnico: Gustavo Benítez.

FICHA TÉCNICA

Vélez Sarsfield x Deportivo Riestra

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 28 de março de 2025, 21h30