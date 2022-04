Vasco x Vila Nova: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/04) pela Série B do Brasileirão

As equipes Vasco x Vila Nova entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (08/04), para disputar a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Vasco x Vila Nova ao vivo?

A partida Vasco x Vila Nova pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Vasco x Vila Nova chegam para o jogo?

Vasco fechou a fase de grupos do Campeonato Carioca com 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 19 gols marcados e 11 sofridos. Depois, foi eliminado nas semifinais após perder duas vezes para o Flamengo, ambas por 1 a 0.

Vila Nova foi eliminado do Campeonato Goiano nas semifinais, disputadas contra o Atlético-GO. Ao todo, a equipe acumulou 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 15 gols sofridos.

Prováveis escalações

Vasco: Thiago Rodrigues; Quintero, Cangá, Anderson Conceição; Weverton, Zé Gabriel, Vitinho, Isaque, Riquelme; Gabriel Pec e Raniel. Técnico: José Ricardo Mannarino.

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato, Bruno Collaço; Pablo Roberto, Arthur Rezende, Wagner; Matheuzinho, Pablo Dyego e Victor Andrade. Técnico: Fabian Guedes.

Ficha técnica - Vasco x Vila Nova

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/horário: 8 de abril de 2022, às 19h