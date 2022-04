Sevilla x Granada: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/04) pela La Liga

As equipes Sevilla x Granada entram em campo hoje, sexta-feira (08/04), para disputar a 31° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. A partida começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Sevilla x Granada ao vivo?

A partida Sevilla x Granada pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Sevilla x Granada chegam para o jogo?

Sevilla é o 4° colocado da La Liga e soma 15 vitórias, 12 empates e 3 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 40 gols marcados e 20 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, a equipe passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já Granada ocupa a 16° posição do Campeonato Espanhol, onde detém 6 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, além de 33 gols marcados e 48 sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas em seus últimos 5 jogos.

Prováveis escalações

Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Diego Carlos e Augustinsson; Jordan e Rakitic; Corona, Munir e Ocampos; Martial. Técnico: Julen Lopetegui.

Granada: Maximiano; Quini, Duarte, Sanchez e Escudero; Puertas, Eteki, Milla e Machis; Molina e Suarez. Técnico: Robert Moreno.

Ficha técnica - Sevilla x Granada

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla

Data/horário: 8 de abril de 2022, às 16h