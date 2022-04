Lorient x Saint-Étienne: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (08/04) pelo Campeonato Francês

As equipes Lorient x Saint-Étienne entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (08/04), para disputar a 31ª rodada do Campeonato Francês. A partida ocorre na Estádio Yves Allainmat, na França. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje.

Onde assistir Lorient x Saint-Étienne ao vivo?

A partida Lorient x Saint-Étienne pode ser assistida ao vivo na plataforma Star +, a apartir das 16h (horário de Brasília).

Como Lorient x Saint-Étienne chegam para o jogo?

O Lorient ainda se recupera da goleada diante do PSG no último final de semana e deve entrar com confiança para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Saint-Étienne se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Francês.

Prováveis escalações

Lorient: Dreyer, Le Goff, Pétrot, Laporte, Mendes, Dango Ouattara, Moncouduit, Abergel, Ie Fee, Koné e Moffi

Saint-Étienne: Bernardoni, Camara, Mangala, Nade, Thioub, Youssouf, Gourna-Douath, Kolodziejczak, Bouanga, Nordin e Boudebouz

Ficha técnica - Lorient x Saint-Étienne

Campeonato Francês

Local: Estádio Yves Allainmat, na França

Data: 08 de abril (sexta-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)