Stuttgart x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (08/04) pelo Bundesliga

As equipes Stuttgart x Borussia Dortmund entram em campo às 15h30 (horário de Brasília) de hoje, sexta-feira (08/04), para disputar a 29ª rodada do Campeonato Alemão. A partida ocorre no Mercedes-Benz Arena, na Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje.

VEJA MAIS

Onde assistir Stuttgart x Borussia Dortmund ao vivo?

A partida Stuttgart x Borussia Dortmund pode ser assistida ao vivo no Onefootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como Stuttgart x Borussia Dortmund chegam para o jogo?

O Stuttgart vem de um rendimento mediano no Campeonato Alemão e luta contra o rebaixamento, já que ocupa a primeira posição dos times fora da classificação. Por outro lado, o Borussia ocupa a segunda posição na tabela da disputa, com nove pontos atrás do primeiro lugar, o Bayern de Munique.

Prováveis escalações

Stuttgart: Müller; Stenzel, Mavropanos, Ito e Sosa; Endo, Karazor e Mangala; Marmoush, Tomas e Führich. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Akanji e Hummels; Hazard, Witsel, Bellingham e Guerreiro; Reus, Haaland e Malen. Técnico: Marco Rose.

Ficha técnica - Stuttgart x Borussia Dortmund

Campeonato Alemão

Local: Mercedes-Benz Arena, na Alemanha

Data: 08 de abril (sexta-feira)

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)