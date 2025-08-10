Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão

Vasco x Atlético-MG disputam hoje, domingo (10/08), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Atlético-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, Premiere e Globoplay, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco está em 17º colocado com 15 pontos e acumula 4 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 18 gols marcados e 23 gols sofridos. Nos últimos jogos, teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Atlético-MG está em 10° lugar com 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 18 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Vasco x Atlético-MG: prováveis escalações

Vasco: Sem informações oficias até o momento.

Atlético-MG: Sem informações oficias até o momento.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Castelão, no Fortaleza (CE)

Data/Horário: 10 de agosto de 2025, 16h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)