Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira Rafael Lédo 11.08.25 7h00 Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira (Reprodução / X @Corinthians) Os jogos de hoje, desta segunda-feira (11/08), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão. Às 20h, o Juventude enfrentará o Corinthians pela Série A do Brasileirão. Mais tarde, às 21h30, o Paysandu enfrentará o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série A Juventude x Corinthians - 20h - SporTV, Premiere e Globoplay Campeonato Brasileiro Séria B Criciúma x Athletico-PR - 19h - Disney+ Paysandu x Vila Nova - 21h30 - Disney+ Onde assistir ao jogo de Juventude e Corinthians; veja o horário O jogo entre Juventude x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, às 20h. Onde assistir ao jogo de Criciúma e Athletico-PR veja o horário O jogo entre Criciúma x Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Paysandu e Vila Nova; veja o horário O jogo entre Paysandu x Vila Nova terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30 Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta segunda-feira. SporTV 20h - Juventude x Corinthians - Campeonato Brasileiro Série A Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 19h - Criciúma x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro Série B 21h30 - Paysandu x Vila Nova - Campeonato Brasileiro Série B Premiere 20h - Juventude x Corinthians - Campeonato Brasileiro Série A DAZN Nenhum jogo vai passar na Dazn nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. Nosso Futebol (SportyNet) Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) nesta segunda-feira. (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B CRB e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.08.25 18h30 Copa Libertadores da América Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores Fortaleza e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00