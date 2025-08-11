Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira

Rafael Lédo
fonte

Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira (Reprodução / X @Corinthians)

Os jogos de hoje, desta segunda-feira (11/08), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão. Às 20h, o Juventude enfrentará o Corinthians pela Série A do Brasileirão. Mais tarde, às 21h30, o Paysandu enfrentará o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série A

  1. Juventude x Corinthians - 20h - SporTV, Premiere e Globoplay

Campeonato Brasileiro Séria B

  1. Criciúma x Athletico-PR - 19h - Disney+
  2. Paysandu x Vila Nova - 21h30 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Juventude e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Juventude x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Premiere e Globoplay, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Criciúma e Athletico-PR veja o horário

O jogo entre Criciúma x Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Paysandu e Vila Nova; veja o horário

O jogo entre Paysandu x Vila Nova terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta segunda-feira.

SporTV

  1. 20h - Juventude x Corinthians - Campeonato Brasileiro Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

 Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 19h - Criciúma x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro Série B
  2. 21h30 - Paysandu x Vila Nova - Campeonato Brasileiro Série B

Premiere

  1. 20h - Juventude x Corinthians - Campeonato Brasileiro Série A

DAZN

Nenhum jogo vai passar na Dazn nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

Nosso Futebol (SportyNet)

Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) nesta segunda-feira.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

