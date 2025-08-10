Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo Rafael Lédo 10.08.25 7h00 Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo (Reprodução / X @LFC) Os jogos de hoje, deste domingo (10/08), incluem partidas pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão. Às 11h, o Crystal Palace enfrentará o Liverpool pela Supercopa da Inglaterra. Mais tarde, às 16h, o Palmeiras enfrentará o Ceará pela Série A do Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série A Vasco x Atlético-MG - 16h - TV Globo, Premiere e Globoplay Palmeiras x Ceará - 16h - TV Globo, Premiere e Globoplay Cruzeiro x Santos - 18h30 - Premiere e Globoplay Grêmio x Sport-PE - 20h30 - Premiere e Globoplay Campeonato Brasileiro Séria B Avaí x Cuiabá - 16h - ESPN e Disney+ Atlético-GO x Botafogo-SP - 18h30 - Disney+ Supercopa da Inglaterra Crystal Palace x Liverpool - 11h - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Crystal Palace e Liverpool; veja o horário O jogo entre Crystal Palace x Liverpool terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 11h. Onde assistir ao jogo de Vasco e Atlético-MG veja o horário O jogo entre Vasco x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e Globoplay, às 16h. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Ceará; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Ceará terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e Globoplay, às 16h. Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Santos; veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere e Globoplay, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Avaí e Cuiabá; veja o horário O jogo entre Avaí x Cuiabá terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Vasco x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro Série A 16h - Palmeiras x Ceará - Campeonato Brasileiro Série A Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 11h - Crystal Palace x Liverpool - Supercopa da Inglaterra 16h - Avaí x Cuiabá - Campeonato Brasileiro Série B SporTV Nenhum jogo vai passar no SporTV neste domingo. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 11h - Crystal Palace x Liverpool - Supercopa da Inglaterra 16h - Avaí x Cuiabá - Campeonato Brasileiro Série B 18h30 - Atlético-GO x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro Série B Premiere 16h - Vasco x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro Série A 16h - Palmeiras x Ceará - Campeonato Brasileiro Série A 18h30 - Cruzeiro x Santos - Campeonato Brasileiro Série A 20h30 - Grêmio x Sport-PE - Campeonato Brasileiro Série A DAZN Nenhum jogo vai passar na Dazn neste domingo. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. Nosso Futebol (SportyNet) Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) neste domingo. (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Vasco e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Palmeiras e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00