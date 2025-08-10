Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo

Rafael Lédo
fonte

Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo (Reprodução / X @LFC)

Os jogos de hoje, deste domingo (10/08), incluem partidas pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão. Às 11h, o Crystal Palace enfrentará o Liverpool pela Supercopa da Inglaterra. Mais tarde, às 16h, o Palmeiras enfrentará o Ceará pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série A

  1. Vasco x Atlético-MG - 16h - TV Globo, Premiere e Globoplay
  2. Palmeiras x Ceará - 16h - TV Globo, Premiere e Globoplay
  3. Cruzeiro x Santos - 18h30 - Premiere e Globoplay
  4. Grêmio x Sport-PE - 20h30 - Premiere e Globoplay

Campeonato Brasileiro Séria B

  1. Avaí x Cuiabá - 16h - ESPN e Disney+
  2. Atlético-GO x Botafogo-SP - 18h30 - Disney+

Supercopa da Inglaterra

  1. Crystal Palace x Liverpool - 11h - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Crystal Palace e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Crystal Palace x Liverpool terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, às 11h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Atlético-MG veja o horário

O jogo entre Vasco x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e Globoplay, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Ceará; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Ceará terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e Globoplay, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Santos; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere e Globoplay, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Avaí e Cuiabá; veja o horário

O jogo entre Avaí x Cuiabá terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Vasco x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro Série A
  2. 16h - Palmeiras x Ceará - Campeonato Brasileiro Série A

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 11h - Crystal Palace x Liverpool - Supercopa da Inglaterra
  2. 16h - Avaí x Cuiabá - Campeonato Brasileiro Série B

SporTV

Nenhum jogo vai passar no SporTV neste domingo.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

 Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 11h - Crystal Palace x Liverpool - Supercopa da Inglaterra
  2. 16h - Avaí x Cuiabá - Campeonato Brasileiro Série B
  3. 18h30 - Atlético-GO x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro Série B

Premiere

  1. 16h - Vasco x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro Série A
  2. 16h - Palmeiras x Ceará - Campeonato Brasileiro Série A
  3. 18h30 - Cruzeiro x Santos - Campeonato Brasileiro Série A
  4. 20h30 - Grêmio x Sport-PE - Campeonato Brasileiro Série A

DAZN

Nenhum jogo vai passar na Dazn neste domingo.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

Nosso Futebol (SportyNet)

Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) neste domingo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

10.08.25 17h30

Campeonato Brasileiro

Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão

Vasco e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

10.08.25 15h00

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão

Palmeiras e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

10.08.25 15h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo

10.08.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

De pai para filho

Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Futebol

Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D

Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição

10.08.25 17h39

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo

10.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda