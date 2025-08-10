Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão

Cruzeiro x Santos disputam hoje, domingo (10/08), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Globoplay, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro está em 1º colocado com 37 pontos e acumula 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 30 gols marcados e 11 gols sofridos. Nos últimos jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Santos está em 15° lugar com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 18 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Cruzeiro x Santos: prováveis escalações

Cruzeiro: Sem informações oficias até o momento.

Santos: Sem informações oficias até o momento.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 10 de agosto de 2025, 18h30

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)