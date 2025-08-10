Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Rafael Lédo 10.08.25 17h30 Cruzeiro recebe o Santos pelo Brasileirão neste domingo (10), às 18h30 (Foto / Gustavo Aleixo / Cruzeiro / Reprodução / Flickr @cruzeirooficial) Cruzeiro x Santos disputam hoje, domingo (10/08), a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Globoplay, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro está em 1º colocado com 37 pontos e acumula 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 30 gols marcados e 11 gols sofridos. Nos últimos jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Santos está em 15° lugar com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 18 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo Cruzeiro x Santos: prováveis escalações Cruzeiro: Sem informações oficias até o momento. Santos: Sem informações oficias até o momento. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Santos Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 10 de agosto de 2025, 18h30 (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje brasileirão 2025 cruzeiro Santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Cruzeiro e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Vasco e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/08) pelo Brasileirão Palmeiras e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.08.25 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00