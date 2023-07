Vasco tem mais de 80% de chances de ser rebaixado, aponta estudo

Um estudo feito por um grupo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou que o Vasco tem mais de 80% de chances de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro neste ano.

Segundo os dados estatísticos, o Vasco é a equipe com maior chance de cair neste ano. O time tem 84.8% de possibilidade de rebaixamento. Na sequência vem o América-MG, com 73.2%, e o Coritiba com 58.6%. Por fim, completa a lista de rebaixados o Bahia, com 48.3%. Sete times tem menos de 1% de chances de cair, segundo o estudo:

Athletico-PR;

Fluminense;

Bragantino;

Grêmio;

Palmeiras;

Flamengo;

Botafogo.

Vasco tem o pior ataque do Brasileirão

A equipe carioca perdeu para o Corinthians no último sábado (29) por 3 a 1. São quatro derrotas seguidas do Vasco, que fez apenas nove pontos em 17 rodadas disputadas. O time ocupa a lanterna do Brasileirão e tem o pior ataque da divisão, com apenas 12 gols marcados.

O Vasco ainda tem a 3ª pior defesa da competição, com 28 gols sofridos, a frente apenas do América-MG e do Coritiba, que sofreram 37 gols e 32 gols, respectivamente.

Botafogo tem mais de 80% de chances de ser campeão

Do outro lado da tabela, o Botafogo vive um momento muito diferente. A equipe tem mais de 85% de chances de ser campeã da competição, segundo os dados do grupo da UFMG. Somadas, as chances de Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Bragantino chegam a 12.7%.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)