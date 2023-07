Perto do fim do prazo, Vasco corre contra o tempo para contratar jogadores

Perto do fim do prazo para contratação de reforços, o Vasco ainda está com negociações em andamento. A três dias do fim da janela, o clube corre para definir situações pendentes sobre os novos nomes. Espera-se que mais um zagueiro, um meia e um centroavante sejam contratados.

A chegada de um atacante de lado não está descartada, porém é menos provável no momento. As informações são do site GE.

Nomes na mira do Vasco

Um nome que está quase acertado é o de Robert Rojas, que joga no River Plate. Ele tem um acordo encaminhado com o Vasco. Se nada interferir, ele chegará ainda nesta semana para se apresentar no novo clube.

A princípio, o acerto do paraguaio é por empréstimo, podendo ser comprado. Rojas, de 27 anos, joga pela direita mas também pode atuar como lateral.

Outro nome em negociação é o de Diego Costa, que jogou pelo Wolverhampton e encerrou vínculo com o clube inglês em junho. A situação dele, no entanto, é diferente, pois como está sem clube poderá, eventualmente, ser inscrito no Campeonato Brasileiro até o dia 25 de agosto.

Diego tem propostas também com clubes da Europa e da Arábia Saudita. Apesar do acerto não ter que ocorrer antes do fim do prazo, o Vasco tem pressa para dar uma definição à essa situação, que tende a ter um desfecho ainda nesta semana.

Outra alternativa para o ataque do clube carioca é Michael Santos, centroavante do Talleres.O Vasco entrou em acordo com o artilheiro do clube argentino, porém a falta de garantias fez com que o negócio esfriasse.

Em busca de um Camisa 10

Após tentar vários nomes para definir um "Camisa 10", o Vasco ainda segue em busca de alguém que ocupe a posição. Há, ainda, a esperança da contratação de um homem de criação para o meio de campo.

O clube carioca tentou com Lanzini, Zalazar e Franco Fagúndez, mas o negócio não foi para frente. Outro nome na mira é do colombiano Jorge Carrascal, mas o CSKA, onde joga, não ficou muito tentado à primeira oferta. Até o momento, o Vasco contratou Medel, Praxedes e Paulinho para serem os meio-campistas.

O Vasco contratou, até o momento, sete jogadores na janela, são eles:

Zagueiro Maicon;

Lateral-esquerdo Jefferson;

Meio-campistas Medel, Praxedes e Paulinho;

Atacantes Serginho e Sebastían Ferreira.

Apenas Jefferson ainda não estreou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)