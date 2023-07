Vasco: Sebastián Ferreira chega ao Brasil e pode ser opção contra o Corinthians no sábado (29)

Mais um novo reforço chega ao Vasco, que luta para não ser rebaixado para a Série B neste ano. O centroavante Sebastián Ferreira, que jogava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (26). O clube carioca corre contra o tempo para resolver as questões burocráticas com o objetivo de ter o jogador disponível na partida contra o Corinthians no próximo sábado (29).

Saindo do aeroporto, onde deu autógrafos e tirou fotos com fãs, Sebastián se encaminha para resolver questões com relação a sua documentação. Após essa etapa, ele irá realizar exames médicos: “Muito feliz de estar aqui. Estou bem fisicamente, venho treinando bem, normalmente, estou 100%”, declarou o jogador.

Ferreira foi indicado pelo novo treinador do Vasco, o argentino Ramón Díaz, com quem trabalhou no Libertad entre 2020 e 2021. No Houston Dynamo, onde chegou no início de 2022, o centroavante jogou 45 partidas, marcou 14 gols e deu 3 assistências. No Libertad, foram 78 partidas, com 34 gols e 10 assistências.

Em entrevista ao Globo Esporte, o jogador disse que está feliz com a chegada ao clube e que tem grandes expectativas: “É um bom elenco, estou com muita vontade de poder me juntar ao grupo”, afirmou.

Vasco vai ao mercado para se manter na Série A

O Vasco realizou diversas contratações com o objetivo de reforçar o elenco que luta contra o rebaixamento. Sete jogadores chegaram ao clube, ainda que seja necessário resolver algumas questões burocráticas antes que alguns comecem a jogar com a camisa do clube carioca. São eles:

Medel, ex-Bologna;

Bruno Praxedes, ex-Bragantino;

Maicon, ex-Santos;

Serginho, ex-Giresunspor;

Jefferson, ex-Atlético-GO;

Paulinho Paula, ex-Al Shabab;

Sebastián Ferreira, ex-Houston Dynamo.

Além dos sete jogadores que passarão a integrar o elenco cruz-maltino, a equipe se despediu de dois atletas nas últimas semanas: o centroavante Pedro Raul, que foi vendido ao Toluca, do México, e o atacante Eguinaldo, que vestirá a camisa do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)