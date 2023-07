Brasileirão: pela primeira vez na história, técnicos estrangeiros são maioria na competição

A chegada do argentino Eduardo Coudet ao Internacional marcou a história do futebol brasileiro. É que com Coudet, o Brasileirão tem, pela primeira vez na história, mais técnicos estrangeiros do que brasileiros.

Ao todo, 11 treinadores de outros países estão no comando de equipes da primeira divisão nacional, com nove treinadores brasileiros comandando os times restantes. As chegadas mais recentes foram as de Coudet, para o Internacional, Ramón Diáz, para o Vasco, e Bruno Lage, no Botafogo.

Primeiro técnico estrangeiro da era de pontos corridos

Uma tendência atualmente, a contratação de técnicos estrangeiros não era tão comum assim antigamente. A primeira vez que um treinador de fora do país comandou uma equipe brasileira na era de pontos corridos foi em 2003. O uruguaio Darío Pereyra foi contratado no início do ano pelo Paysandu, deixando o clube em maio para comandar o Grêmio.

O aumento no número de estrangeiros no comando de clubes brasileiros se deu a partir de 2019, quando Flamengo e Santos trouxeram Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, respectivamente. Desde então, o número de treinadores com outras nacionalidades só cresceu no país.

Quantidade de estrangeiros só cresceu

Somente entre 2019 e 2023, foram 37 treinadores estrangeiros no Brasileirão. Antes disso, entre 2003 e 2018, apenas 17 técnicos de fora comandaram times brasileiros. Atualmente, dois conseguiram se manter constantes em um clube do futebol brasileiro - tarefa complicada até mesmo para os treinadores nascidos no país: o português Abel Ferreira comanda o Palmeiras desde novembro de 2020, enquanto o argentino Juan Vojvoda está no Fortaleza desde maio de 2021.

Quem são os treinadores estrangeiros no Brasil?

Atualmente, sete portugueses e quatro argentinos comandam clubes brasileiros. Além disso, dois clubes ainda contam com treinadores interinos, sendo possível que o número de estrangeiros na primeira divisão nacional aumente. Atualmente, as equipes brasileiras sob o comando de treinadores de fora são:

Bahia - Renato Paiva (Portugal);

Botafogo - Bruno Lage (Portugal);

Bragantino - Pedro Caixinha (Portugal);

Cruzeiro - Pepa (Portugal);

Cuiabá - António Oliveira (Portugal);

Flamengo - Jorge Sampaoli (Argentina);

Fortaleza - Juan Vojvoda (Argentina);

Internacional - Eduardo Coudet (Argentina);

Goiás - Armando Evangelista (Portugal);

Palmeiras - Abel Ferreira (Portugal);

Vasco - Ramón Díaz (Argentina).

Em toda a história da era de pontos corridos, foram 18 treinadores portugueses, 13 argentinos, quatro uruguaios, três espanhóis e seis de outras nacionalidades.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)