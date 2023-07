São Paulo goleia Santos no Morumbi e entra no G-4 do Brasileirão

O São Paulo goleou o Santos no clássico deste domingo (16), válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 4 a 1. Com o maior público registrado no Morumbi este ano, o Tricolor foi amplamente superior ao seu rival, abrindo uma vantagem de 2 a 0 antes do intervalo e ampliando ainda mais no segundo tempo, mesmo em um ritmo mais lento.

O Santos, em uma atuação frágil, ofereceu pouca resistência ao adversário e ouviu a torcida rival entoando cânticos de "Olé" ao final do jogo. O Peixe venceu apenas uma das últimas 14 partidas disputadas.

Com essa vitória, o São Paulo ascende na tabela e entra no G-4. Com 25 pontos, assume a quarta posição, empatado em pontuação com o Fluminense, porém com um melhor saldo de gols. Já o Santos ocupa a 14ª colocação, com 16 pontos.

Ambas as equipes terão uma semana inteira livre para treinar. O São Paulo retorna aos gramados no sábado, enfrentando o Cuiabá fora de casa. Já o Santos joga no dia seguinte, na Vila Belmiro, contra o líder do Brasileirão, Botafogo.