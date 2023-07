Flamengo: Bruno Henrique e Pedro voltam a treinar com o grupo e devem jogar contra o América-MG

Dois atacantes do Flamengo podem retornar à equipe antes do confronto contra o América-MG no próximo sábado, 22 de julho. Bruno Henrique e Pedro, que se recuperaram de lesões, treinaram com o grupo nesta quarta-feira (19) e devem ser relacionados para a próxima partida contra o América-MG.

VEJA MAIS

Além da dupla de atacantes, o zagueiro Fabrício Bruno também voltou a treinar com o restante do time, após ficar de fora das últimas duas partidas do Flamengo por conta de uma lesão no tornozelo que sofreu na partida contra o Palmeiras no último dia 8 de julho.

Pulgar e David Luiz seguem ausentes

Apesar do retorno de peças importantes do elenco, o Flamengo ainda lida com a ausência de dois jogadores por lesões: David Luiz, que deixou o campo na partida do último domingo (16) contra o Fluminense, realizou atividades com o fisioterapeuta da equipe e ainda serão analisadas suas condições para sábado.

Já o volante Pulgar segue tratando uma lesão na coxa direita e não jogará contra o América-MG. A expectativa é que o jogador se recupere para a partida contra o Grêmio, no próximo dia 26 de julho, válida pela semifinal da Copa do Brasil.

Nova dupla de volantes

O Flamengo também não contará com o volante Thiago Maia para a próxima partida. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fluminense e ficará de fora do próximo confronto do Flamengo. Sendo assim, a tendência é que Victor Hugo e Allan, ex-Atlético-MG e recém contratado, sejam os titulares na partida contra o América-MG.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)